Калуга, , 17:54 — REGNUM За девять месяцев 2019 года по материалам, переданным в правоохранительные органы блоком безопасности «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго», возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконного использования электроэнергии, сообщила 18 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании компании Наталья Копоня.

В суде Иллюстрация пресс-службы Калугаэнерго

Сотрудниками «Калугаэнерго» в кафе в Бабынинского района был выявлен факт безучетного потребления объемом более 127 тыс. кВт*ч на сумму порядка 789 тыс. рублей. Ведётся следствие. В Юхновском районе в ходе совместного рейда сотрудников Калугаэнерго с представителями полиции также был выявлен факт незаконного потребления электроэнергии индивидуальным предпринимателем. Сетевой компании нанесен ущерб в размере более 380 тыс. рублей. Независимая экспертиза, на которую был направлен прибор учёта, факт вмешательства в его работу подтвердила. В начале 2019 года на территории Боровского энергетики обнаружили подключение к электросетям в заброшенном коровнике «майнингового» оборудования. Материальный ущерб, нанесенный электросетевой компании, составил более 466 тыс. рублей.

«В ряде случаев лицо, допустившее незаконное потребление электроэнергии, по факту которого возбуждается уголовное производство, свою вину признает, вовремя оплачивает сумму ущерба и штраф. Сотрудниками Калугаэнерго был выявлен факт самовольного подключения жилого дома к линии электропередач в Дзержинском районе. Объём незаконно потребленной электроэнергии составил порядка 136 тыс. кВт*ч. Сумма нанесенного компании ущерба — а это более 371 тыс. рублей — была возмещёна в полном объёме», — рассказала Наталья Копоня.

По всем выявленным фактам несанкционированного энергопотребления энергетики направляют заявления в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Напомним, статья 165 ч. 1 УК РФ грозит лишением свободы на срок до двух лет с денежным штрафом.

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