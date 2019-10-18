Курск, , 17:22 — REGNUM В Курской области в середине октября впервые был побит температурный рекорд, установленный четверть века назад, сообщил портал «Друг для друга».

В понедельник, 14 октября, температура воздуха составила +22,3 градуса. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1993 году — тогда воздух прогрелся почти до +21 градуса.

При этом синоптики прогнозируют такую же тёплую погоду на ближайшие дни. Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в жилых домах региона начался 25 сентября.