Москва, , 17:15 — REGNUM Ради набора политических очков власти Эстонии ведут себя кощунственно и наносят колоссальный вред российско-эстонским отношениям, считает руководитель Московского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Денис Аширов. Так он прокомментировал действия эстонских властей, по требованию которых шесть активистов «Молодой Гвардии Единой России» были внесены в Шенгенскую информационную систему, получив таким образом 10-летний запрет на въезд в шенгенскую зону, после того как 9 мая 2019 года участвовали в акции «Бессмертный полк» в Таллине. Протестуя против этого решения, около 100 активистов «Молодой Гвардии Единой России» пикетировали здание посольства республики Эстония в Москве, требуя от эстонских властей объяснений.

Стало также известно, что руководитель Санкт-Петербургского отделения МГЕР Александр Маликов хотел направить обращение на имя посла Эстонии в России Маргуса Лейдры, но сотрудники дипломатического ведомства не дали ему этого сделать.

Как полагает Маликов, действия эстонских властей вредят отношениям между Россией и Эстонией, также он охарактеризовал их как политически мотивированный визовый произвол по политическим мотивам.

«Мы подготовили жалобу о нарушении прав наших активистов и в ближайшее время её направим в Европейский суд по правам человека», — сказал Маликов.

В свою очередь, Аширов отметил, что памятное шествие «Бессмертный полк» — это мероприятие, в котором по зову сердца участвуют миллионы людей, а не политическая акция. Кроме того, он рассказал, что, помимо пикета, «молодогвардейцы» организовали выставку «История Таллинской освободительной операции», опубликовали статистику потерь солдат Красной Армии при освобождении Эстонии и призвали не забывать, что за три года оккупации Прибалтики фашисты истребили 1,4 млн мирных жителей и военнопленных.