Москва, 18 октября 2019, 17:05 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) выделил три фактора, от которых зависит народосбережение.
«Нужно понимать, от чего зависит подлинное народосбережение. На мой взгляд, это три основные фактора: семья, духовность, экономика», — заявил Слуцкий в ходе заседания XXIII Всемирного Русского Народного Собора.
По его мнению, многодетность должна стать естественной нормой жизни, семейные и духовные ценности — незыблемыми, государственная поддержка — ощутимой для каждого.
По данным Росстата, с января по сентябрь в России родилось почти 995 тыс. человек, а умерло — свыше миллиона. Смертность превысила рождаемость почти на 220 тыс. людей (в 2018-м — почти на 170 тыс. человек).