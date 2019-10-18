Москва, , 17:05 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) выделил три фактора, от которых зависит народосбережение.

Иван Творожников. Бабушка и внучка. 1891

«Нужно понимать, от чего зависит подлинное народосбережение. На мой взгляд, это три основные фактора: семья, духовность, экономика», — заявил Слуцкий в ходе заседания XXIII Всемирного Русского Народного Собора.

По его мнению, многодетность должна стать естественной нормой жизни, семейные и духовные ценности — незыблемыми, государственная поддержка — ощутимой для каждого.

По данным Росстата, с января по сентябрь в России родилось почти 995 тыс. человек, а умерло — свыше миллиона. Смертность превысила рождаемость почти на 220 тыс. людей (в 2018-м — почти на 170 тыс. человек).