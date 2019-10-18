Брянск, , 17:02 — REGNUM Вступил в законную силу приговор суда в отношении дежурного врача приёмного покоя Красногорской ЦРБ Брянской области. По вине медика скончалась 16-летняя пациентка — врач поверхностно осмотрел подростка, неполно поставил диагноз и не провёл необходимые исследования, сообщили 18 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

С высокой температурой и затруднённым дыхание школьницу госпитализировали в районную больницу 2 мая 2018 года. Врачи посчитали, что у пациентки лёгочная инфекция. К вечеру девушка впала в кому, и только тогда удалось установить реальную причину заболевания — сахарный диабет. Ночью подростка перевезли больницу города Клинцы, но спасти её не удалось.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила приговор без изменения.