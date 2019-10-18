Ханты-Мансийск, , 17:00 — REGNUM На Ямале и Югре управления Росприроднадзора влились в структуру Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора с пропиской в Тюмени. Исполняющим обязанности руководителя данного ведомства является на сегодня Ирина Антипкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Единый госреестр юридических лиц.

По информации Znak.com, с 21 октября 2019 года новым врио руководителя объединённой структуры станет Михаил Оводков, а Ирина Антипкина станет его заместителем.

Отмечается, что ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин принял решение о реорганизации территориальных органов Росприроднадзора. Определена штатная численность Северо-Уральского управления Росприроднадзора, объединяющего Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. Она не должна превышать 169 человек с годовым фондом оплаты труда около 80 млн рублей. сообщает издание.