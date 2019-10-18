Астрахань, , 16:59 — REGNUM В Астраханской области в 2019 году следователи приняли в производство 1252 уголовных дела и завершили расследование 827 из них. Об этом сообщил руководитель следственного управления Астраханской области генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков на совещании 17 октября.

Количество расследованных дел выросло на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На 17,9% увеличилось количество уголовных дел, направленных в прокуратуру, и на 17,2% — направленных в суд. На одного астраханского следователя в месяц в среднем приходится 1,7 дела.

Также в региона сократились сроки расследований. По словам Могушкова, 81% дел был завешён за два месяца. Более чем в два раза уменьшилось количество сообщений, по которым в возбуждении уголовных дел было отказано. В 2,5 раза снизилось количество прекращенных уголовных дел, и уголовных дел, приостановленных производством.