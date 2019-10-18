Москва, 18 октября 2019, 16:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности глав управ двух районов. Соответствующие документы опубликованы 18 октября на официальном сайте мэра столицы.

Сергей Собянин
Сергей Собянин

От должностей освобождены Владимир Фалеев — глава управы района Южное Бутово ‑ и Владимир Кузьменко — глава управы Алтуфьевского района.

В документах отмечается, что госслужащие уволились по собственной инициативе.

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