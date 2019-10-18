Москва, , 16:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности глав управ двух районов. Соответствующие документы опубликованы 18 октября на официальном сайте мэра столицы.

Сергей Собянин

От должностей освобождены Владимир Фалеев — глава управы района Южное Бутово ‑ и Владимир Кузьменко — глава управы Алтуфьевского района.

В документах отмечается, что госслужащие уволились по собственной инициативе.

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