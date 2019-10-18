Ульяновск, , 16:57 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения, которая состоится в стране в октябре 2020 года. Региональные власти отмечают, что итоги переписи помогут отследить динамику развития региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседание комиссии в Ульяновскстате.

Отличительной чертой предстоящей переписи станет технологичность и мультиканальность, подразумевающая три возможных способа ее прохождения.

Каждый житель области сможет заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Этот формат был опробован в Ульяновской области в 2018 году, получив 95% «положительных отзывов со стороны населения», говорят региональные власти. Также принять участие в переписи можно на специальном стационарном участке МФЦ «Мои документы».

И сохранён традиционный вариант — поквартирный обход и опрос с помощью электронных планшетов. Так, в Ульяновской области планируется использовать более 2 тыс. устройств для этих целей. Все данные в цифровом виде будут передаваться в ситуационный центр для контроля и анализа.

Отметим, что в настоящее время в регионе проходит первый этап обследования, который начался в 15 участках 14 октября и завершится. Обследование проводится с использованием планшетных компьютеров. Оно посвящено вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

Первый вице-губернатор Марина Алексеева отмечает, что перепись позволит «отследить динамику развития региона, и оценить масштаб произошедших перемен», «послужит толчком к пересмотру отдельных мероприятий» по национальным проектам:

«В первую очередь, это касается национального проекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения пройдёт в 12-й раз. Она станет первой цифровой и последней бумажной. Также значительно изменится перечень вопросов. Перепись позволит получать данные о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении переписей населения.

Перепись пройдёт в октябре 2020 года. Жителей отдаленных и труднодоступных регионов начнут переписывать с 1 апреля, срок завершения — 20 декабря.