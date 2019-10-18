Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM Жители одного из домов, расположенных в исторической части Ростова-на-Дону, закрасили лепнину краской. Подтверждающие фотоснимки появились в социальных сетях.

«Прекратите уродовать Ростов!» — написал на своей странице блогер-урбанистИлья Варламов, комментируя произошедшее.

«Если бы вовремя реставрировали культурное наследие, то жители сами бы не проявляли инициативу», — считают другие комментаторы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области пока не знают, как сохранить при проведении капремонта здания, являющиеся объектами культурного наследия. По мнению общественников, проводимые работы только вредят домам-памятникам.

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