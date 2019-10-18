Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Власти Петербурга отказываются пускать митинг против переезда СПбГУ на одну из центральных площадок города. Об этом сообщают заявители, передает 18 октября корреспондент ИА REGNUM.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

Организаторами митинга решили выступить члены партии «Яблоко», они указали три желаемые площадки для акции в защиту науки, образования и культуры: площадь Ленина, которая является официальным гайд-парком Петербурга; Пионерскую площадь и площадку у театра «Балтийский дом».

Однако Смольный не счел возможным согласовать ни одну из них, взамен предложив протестующим отправиться в отдаленный Удельный парк.

«Туда мы не пойдем», — сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский, один из заявителей митинга.

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Напомним, ректорат СПбГУ выступает за проект переезда вуза из центра Петербурга в единый кампус, который намереваются построить на полях бывшего совхоза «Детскосельский» на окраине Северной столицы за 45 млрд рублей. Противники проекта уверены, что сумма вырастет минимум вдвое за годы строительства, а сама затея призвана лишь для «распила» бюджетных средств.

Открытое письмо против переезда СПбГУ из центра Петербурга подписали тысячи человек, среди которых сотни преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников, а также других представителей высшей школы.

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