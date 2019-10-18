Белгород, , 16:49 — REGNUM Новую спортивную арену на 10 тысяч зрителей в Белгороде планируют сдать в 2020 году. Об этом на предсезонной пресс-конференции рассказал президент волейбольного клуба «Белогорье», заслуженный тренер России Геннадий Шипулин. Сооружение станет местом проведения различных соревнований и домом для белгородских «львов». Наблюдать за объектом и процессом стройки можно в онлайн режиме, сообщили 18 октября в пресс-службе волейбольного клуба.

По словам Геннадия Шипулина строительство идёт немного вне графика из-за нехватки квалифицированных специалистов. Однако возведение объекта поддержано на всех уровнях, арена будет готова в срок и сможет принять чемпионат мира по волейболу 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2019 года стало известно, что Белгороду отказали в проведении матчей чемпионата. Но после многочисленных обращений Геннадия Шипулина в Международную федерацию волейбола, ФИВБ в сентябре изменила своё решение. Руководитель Федерации Ари Граса подписал письмо, согласно которому Белгород официально вошёл в число городов, претендующих на проведение игр ЧМ-2022.

«Произошло недопонимание. Прибыла комиссия, доехала до места расположения, увидела две колючки, сваи и, ни с кем не пообщавшись, уехала. Это было не согласовано, не было официальной встречи за круглым столом, аудиенции. Люди не посмотрели проект, его готовность, подписанные документы, результаты экспертизы. Кого-то винить в этом нет смысла: ни нас, ни Федерацию (Международную федерацию волейбола — прим. ред.). Мы исправились и стоим в списке», — прокомментировал Геннадий Шипулин.

В строительство арены вложат порядка 3,9 млрд рублей. Общая площадь пятиэтажного здания составит около 33 тысяч кв. м.

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