Рига, , 16:43 — REGNUM Ассоциация сельских врачей Латвии присоединится к акции протеста, организуемой профсоюзом работников здравоохранения и социального обеспечения (LVSADA). Цель акции — принудить правительство исполнить свои обещания по повышению зарплаты медикам. Об этом сообщает LSM со ссылкой на письмо LVSADA.

Представители профсоюза LVSADA отмечают, что принятый правительством Латвии среднесрочный бюджетный план предусматривает выделение на здравоохранение 3,3% ВВП в 2022 году. Министерство здравоохранения страны ранее объявило о финансировании отрасли в 2019 году в размере 3,9%, в то время, как в среднем по Европе, этот показатель составляет 7% от ВВП, а в соседних Литве и Эстонии он больше 5%, говорится в сообщении.

«Рекомендации Еврокомиссии и Организации по экономическому сотрудничеству и развитию правительству Латвии существенно увеличить затраты на финансирование здравоохранения игнорируются, — говорится в тексте письма LVSADA. — Обещания, данные правительством медикам, не выполняются, что рождает правовой нигилизм».

Напомним, ранее правительство Латвии отказалось от выполнения принятого закона о повышение зарплат медикам в 2020 на 20%, так как не нашлось необходимых для этого 191 млн евро. И выделило на эти цели всего 50 млн евро.