Красногорск, , 16:47 — REGNUM В Московской области обновили сервис «Подмосковные стройки» на портале «Добродел». На интерактивной карте появились строящиеся социальные объекты. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.

По словам главы ведомства Артура Гарибяна, в сервис добавлены места планируемого строительства школ, детских садов, поликлиник, домов культуры и физкультурных комплексов. Всего сейчас на карте отображается 200 таких объектов. Также в сервис добавили сведения о реконструируемых объектах.

«Следующее обновление приложения запланировано в ноябре. Мы внедрим AR технологии и в «Подмосковных стройках» появится новая функция распознавания объектов», — заявил Артур Гарибян.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в мобильный сервис «Подмосковные стройки» на портале «Добродел» внедрят технологию дополненной реальности (AR — Augmented Reality).

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