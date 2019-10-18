Ижевск, , 16:37 — REGNUM В Удмуртии выявили более 1,1 тыс. нарушений, допущенных дознавателями поднадзорных органов в ходе расследования уголовных дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

По данным ведомства, основную часть нарушений допустили дознаватели полиции. Они связаны с незаконным приостановлением расследования. Более 550 таких постановлений было отменено, от общего числа доля составил 49%.

По фактам выявленных нарушений внесено 33 представления. Кроме того, в текущем году прокурорами возвращено дознавателям для дополнительного расследования или пересоставления обвинительного акта 81 дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам девяти месяцев текущего года на 9,2% сократилось число убийств. В то же время наблюдается рост на 12% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших. Также отмечен рост числа изнасилований на 6,1%