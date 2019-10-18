Могадишо, , 17:18 — REGNUM Военнослужащие сил безопасности Сомали совершили несколько рейдов на онлайн-центры торговли иностранной валютой («форекс») в столице Сомали Могадишо. По словам источников, командование направило военный персонал в центры, чтобы закрыть их и прекратить все операции торговли валютой. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Солдаты совершили налет на три центра, принадлежащие Институту Forex Online Camel, в Зобе, Сукбааде и Мекке аль-Мукараме. Пока не ясен мотив закрытия центров. В настоящее время торговля валютой в Сомали ведется на «межбанковском рынке» — онлайн-канал, по которому валюты торгуются 24 часа в сутки, пять дней в неделю.

Рынок торговли иностранной валютой является одним из крупнейших торговых рынков с ежедневным глобальным оборотом, который, по оценкам, превышает 5 триллионов долларов США. Различные платформы «форекс», работающие в качестве центров обмена иностранной валюты, доступны для загрузки в Google Play и Apple App Store и активно распространяются через социальные сети, обещая огромные и мгновенные прибыли.