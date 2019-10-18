Аддис-Абеба, , 17:17 — REGNUM Посольство США в Аддис-Абебе провело форум разработчиков (хакатон) на тему — «Цифровое решение для избирательной комиссии — проверять информацию о регистрации своих избирателей в электронном виде». Этот хакатон стал уже шестым по счету, проведенным посольством США в преддверии подготовки Эфиопии к всеобщим национальным выборам в 2020 году. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Специалисты по технологиям встретились в американском центре полковника Джона К. Робинсона в Аддис-Абебе, чтобы провести мозговой штурм и создать бесплатное и легкое в освоении технологическое решение по регистрации избирателей с открытым исходным кодом для блага всего эфиопского общества. Пятьдесят участников были разделены на команды. Команда-победитель разработала телефонную систему, которая позволит избежать использования физических регистрационных карточек. Их решение предусматривало централизованную базу данных, управляемую Национальной избирательной комиссией Эфиопии (NEBE), которая бы классифицировала избирателей на одну из двух групп — сельских и городских избирателей. В решении используются несколько функций, включая использование отдельных ПИН-кодов и возможность получать уведомления о статусе регистрации избирателя — подтвержденном или отклоненном.

Форум разработчиков «Ethiopian Hacks!» проводится в партнерстве с Группой разработчиков Google (GDG-Addis) и Центром по расширению экономических прав и возможностей женщин (CAWEE). Поддерживая и развивая экосистему, способствующую инновациям и технологиям, посольство США инвестирует в потенциал эфиопов в формировании своего будущего. В общей сложности «Ethiopian Hacks!» инвестирует в 600 молодых людей, обладающих техническими знаниями, которые будут иметь возможность участвовать и генерировать решения для своих сообществ. Финансирование осуществляется совместно Государственным департаментом США и Агентством США по международному развитию (USAID).