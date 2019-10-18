Аддис-Абеба, , 17:13 — REGNUM По словам эфиопских правозащитников, этническая политика, введенная в Эфиопии в начале 1990-х гг., оказалась жестоким проявлением угнетения и эксплуатации и принесла страдания подавляющему большинству эфиопов. По их мнению, именно это приводит к массовым протестам по всей стране. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ECADF.

Эфиопский журналист и правозащитник Эскиндер Нега заявил, что по сравнению со своим нынешним последователем, режим Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) во главе с бывшим премьером Эфиопии Мелесом Зенауи был худшим из всех. После прихода к власти нынешний режим премьер-министра Абия Ахмеда вселил воодушевление многим эфиопам. Однако спустя чуть большее года экстремистские элементы начали открыто выступать за предыдущую программу НФОТ, чтобы разделить страну исключительно по политическо-этнической линии.

По мнению правозащитников, этнический федерализм подрывает демократические ценности и не способствует национальной интеграции. Наоборот, это создало глубокий национальный кризис. Результатом такой политики являются эскалация этнических и неконтролируемых региональных конфликтов. Повсюду наблюдается вынужденное перемещение миллионов людей и беззаконие.

Нега считает, что общество, раздираемое глубокими этническими разногласиями, не будет иметь стабильного социального порядка, демократических принципов и экономического развития. Этническая группа фанатиков занята уже сейчас пропагандистской деятельностью в социальных сетях. Эти фанатики организовывают менее образованную и безработную молодежь для выполнения своей грязной работы насильственными средствами. В результате, этнические лидеры начали применять жестокие репрессивные меры, особенно в отношении жителей Аддис-Абебы.

По словам Нега, нынешний режим все так же не более чем на словах защищает законопослушных эфиопов, желающих мирной жизни и экономического процветания.