Рига, , 16:15 — REGNUM Служба Eurostat опубликовала список стран ЕС, с наибольшим числом лиц, проживающих за чертой бедности или в условиях социальной изоляции в 2018 году. Об этом пишет портал Gorod.lv.

Проживание за чертой бедности или в условиях социальной изоляции подразумевает наличие по крайней мере одного из трех условий: низкий доход, серьезные материальные затруднения, или проживание в районе с низкой занятостью.

Лидером антирейтинга стала Болгарию. Процент граждан в этой стране живущих в трудных условиях составил — 32,8%.

Далее следуют Румыния — 32,5%, Греция — 31,8%, и Латвия — 28,4%. Схожий показатель у соседней Литвы — 28,3%, далее — Италия — 27,3% и Испания — 26,1%.

Напротив, самый низкий уровень бедности в Чехии — 12,2%, Словении — 16,2%, Словакии — 16,3%, Финляндии — 16,5%, Нидерландах — 16,7%, Дании и Франции — 17,4%, а также Австрии — 17,5%.

Отмечается, что 109,2 млн человек или 21,7% всего населения ЕС жили в 2018 году за чертой бедности или в условиях социальной изоляции.