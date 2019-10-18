Махачкала, , 16:16 — REGNUM Кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» стал министр финансов региона Юнус Саадуев. Указ о награждении подписал глава субъекта Владимир Васильев.

В тексте документе указано, что орден присуждается министру за заслуги перед республикой и многолетнюю плодотворную работу.

Напомним, Юнус Саадуев возглавляет министерство финансов Дагестана с февраля 2017 года. В целом в этом ведомстве он проработал на разных должностях более 40 лет. В момент начала трудовой деятельности оно еще называлось министерство финансов ДАССР.

Отметим, что указ о присвоении ордена Васильев подписал 14 октября — в день 65-летия Саадуева.

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