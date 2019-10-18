Аддис-Абеба, , 17:12 — REGNUM В докладе Международной организации труда (МОТ) прогнозируется, что число безработных в Африке увеличится с 34 миллионов в 2019 году до 35,9 миллиона в 2021 году. МОТ представила глобальный доклад в связи с Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Выступая на церемонии открытия, помощник Генерального директора МОТ и Региональный директор организации по Африке Синтия Самуэль-Олонжувон заявила, что ключевым моментом в развитии африканского континента является проблема искоренения нищеты. В докладе, озаглавленном «Как действовать: создание путей к достойной работе», указывается, что хорошо оплачиваемая работа остается наиболее надежным способом избежать бедности, но пробелы в наличии возможностей для предоставления достойно оплачиваемой работы сдерживают потенциал многих мужчин и женщин в Африке в трудовой деятельности.

По словам Самуэль-Олонжувон, оценки МОТ показывают, что число безработных продолжает расти. Она омтеила, что более 192 миллионов человек остались безработными в развивающихся странах, а еще 730 миллионов хоть и работают, но не зарабатывают достаточно, чтобы вырваться из порочного круга бедности.

Ожидается, что рост уровня занятости останется на уровне 2,9% в период с 2019 по 2021 год; в то время как рост производительности труда, по прогнозам, изменится лишь с 1,1% в 2019 году до 1,4% в 2021 году.

В докладе предлагается комплексный подход, который может быть эффективен при определенных условиях, в частности, при наличии достаточных ресурсов, достаточного институционального потенциала для управления трудовой политикой и всестороннего участия социальных партнеров, организаций работников и работодателей, а также правительств.