Амстердам, , 16:04 — REGNUM Полиция продолжает расследовать дело семьи, которая была обнаружена 14 октября 2019 г. на ферме в местечке Рюйнерволд (Ruinerwold). Сообщается, что члены семьи принадлежали к т.н. «Церкви объединения», известной так же как «муниты». Предположительно, семья жила за счёт подаяний других членов Церкви объединения.

Срок задержания арендатора фермы, где была обнаружена семья, продлён на две недели. Задержанный подозревается в том, что он удерживал членов семьи против их воли. Стали известны некоторые подробности о личности подозреваемого. Это 58-летний выходец из Австрии Иосиф Б. Родственники описывают его как большого эгоиста. По их словам, он уже много лет не поддерживал связей с близкими и был членом некоей секты.

Кроме того, 19 октября 2019 полиция задержала 67-летнего отца семейства. Ему также предъявлено обвинение в удерживании членов семьи против их воли, а также в причинении вреда их здоровью. Кроме того, он подозревается в отмывании денег.

По предположениям полиции, семья жила на ферме уже 9 лет. Речь идёт об отце и шестерых детей в возрасте от 18 до 25 лет. При этом полиция предполагает, что дети семьи удерживались на ферме против их воли.

Дело раскрылось, когда старший сын 14 октября зашёл в местное кафе и рассказал владелçу, что он беспокоится о своей семье. После этого на ферму приехала полиция. Когда Б. попытался не пустить полицейских на ферму, он был задержан.

Ранее стало известно, что старший сын семьи в последние недели завёл несколько аккаунтов в соцсетях. Там он в частности написал, что работает на Б.