Белгород, , 16:02 — REGNUM В 2019 году на территории Белгородской области засадят 3,3 тыс. гектаров эрозионно опасных участков. Осенние посадки лесных культур проводят в рамках областного проекта «Зелёная столица». На деградированных почвах высаживают дуб черешчатый, акацию, ясень, сосны и каштаны, сообщили 18 октября в пресс-службе регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды.

Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется с 2010 года. Одним из пяти его направлений является «Облесение эрозионно опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов». Уже высажено две тысячи гектаров. Специалисты регулярно проверяют приживаемость растений — в муниципальных образованиях созданы и работают на постоянной основе инвентаризационные комиссии, выявляющие площади выпавших лесных культур. С 2013 по 2019 годы отремонтировано 44 тыс. га и восстановлено около 19 тыс. га зелёных насаждений.

2020 год станет завершающим этапом региональной программы — на территории области должны быть высажены все запланированные к посадке 100,3 тыс. га леса.