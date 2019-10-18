Москва, , 16:04 — REGNUM Станция «Окская» Некрасовской линии московского метро готова на 80%. Об этом 18 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«Окская» входит во второй участок розовой ветки от «Авиамоторной» до «Косино». На этом участке строят двухпутный тоннель. Поезда разных направлений будут идти рядом по широкому тоннелю.

Ожидается, что Некрасовской линией будет пользоваться около миллиона человек: жители Нижегородского, Рязанского, Косино-Ухтомского районов, Выхино-Жулебино, Некрасовки, Текстильщиков, Кузьминок, подмосковных Люберец. В среднем они будут экономить в пути до 20 минут в день.

Также с открытием новых станций снизится нагрузка на прилегающие улицы, включая Носовихинское шоссе, Лермонтовский и Рязанский проспекты.

Линия продублирует юго-восточный радиус Таганско-Краснопресненской линии.