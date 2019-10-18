Усть-Катав, Челябинская область, , 15:47 — REGNUM В челябинском Усть-Катаве осуждены двое местных жителей. Городской суд признал их виновными в краже из местного отделения «Почты России» 21,6 млн рублей.

Об этом преступлении ИА REGNUM ранее рассказывало. Оно было совершено в феврале. Следователи посчитали, что злоумышленники изменили на дверях почтамта конструкцию замков и смогли подобрать ключи. А затем похитили деньги.

При задержании у них было найдено 20,5 млн рублей. Имущество одного из граждан на общую сумму 1,5 млн рублей было арестовано.

Городской суд Усть-Катава назначил одному из обвиняемых шесть лет колонии строгого режима. Второй отправлен на четыре года в колонию общего режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Два челябинца обокрали почту на 22 млн рублей