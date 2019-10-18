Барселона, Испания, , 15:50 — REGNUM Протестующие сторонники независимости Каталонии собрались на главной улице Барселоны Виа Лайетана и управления национальной полиции Испании. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Как сообщает журналист, протестующие кричат разные лозунги про испанскую полицию, а также иногда кидают в сторону здания управления резиновые мячики и пластиковые бутылки. Отельные протестующие забираются на крыши остановок городского транспорта и фонарные столбы.

Рядом уже расположились представители полиции и бронированные автомобили, отметил корреспондент.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в 17:00 по местному времени (18:00 мск) в Барселоне возле храма Святого Семейства планируется большая протестная акция. Протестующие уже начали там собираться и перекрыли вход в здание.