Кемерово, , 15:37 — REGNUM Сотрудники Сибирской генерирующей компании записали клип «Трубопровод» о подготовке к началу отопительного сезона. Видео опубликовано на YouTube-канале Barnaul 22.

Сотрудники исполнили кавер-версию песни российской поп-группы RASA «Пчеловод».

"Это лучше оригинала», — пишет пользователь Сергей Горбачев в комментариях к видео.

«Тот момент, когда кавер уделал оригинал! 10 из 10 горячих труб, просто 10 из 10!» — считает Marat J.

«Мы стараемся быть в тренде современных тенденций, потому что сейчас всё уходит в социальные сети», — пояснил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.

По его словам, с одной стороны в компании снимают достаточно много серьезных фильмов об энергетике, но иногда «стараются показать свою работу юмористически».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным региональных властей, теплоэлектростанции и котельные Кузбасса обеспечены топливом: запас угля на складах ресурсоснабжающих предприятий почти в четыре раза превышает норматив и составляет 638 тыс. тонн.