Ставрополь, , 15:54 — REGNUM Первый на Ставрополье отдельный центр почтовой связи для обслуживания юридических лиц по приему письменной корреспонденции открылся в столице региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в пресс-службе губернатора края.

Новый центр будет обслуживать более 200 организаций на территории Ставрополя. В их числе пенсионный фонд, налоговые инспекции, суды, прокуратура, ресурсоснабжающие и другие организации. Ежедневный трафик корреспонденции составит до 6 тыс. почтовых отправлений.

Также заключен договор о пересылке постановлений ГИБДД о штрафах за нарушение правил дорожного движения в виде заказных писем. Планируется, что отделение будет работать шесть дней в неделю.

В ходе торжественной церемонии открытия центра губернатор края Владимир Владимиров рассказал, что это уже 41 отделение почтовой связи, которое открылось на Ставрополье за последние годы.