Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Самый высокий показатель загрязнения атмосферного воздуха фиксируется в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам 18 октября на пресс-конференции, посвященной вопросам мониторинга атмосферного воздуха, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вечерняя пробка на Дворцовой набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Татьяны Загребиной, заместителя начальника «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 90% загрязнения воздуха в Петербурге происходит из-за выбросов выхлопных газов от автомобилей. Именно поэтому в районах с активным транспортным движением, к которым относится и Центральный, в воздухе содержится наибольшая концентрация вредных веществ.

Как отметил Николай Филиппов, директор предприятия «Специализированная фирма «Минерал», на данный момент мониторингом атмосферного воздуха в Северной столице занимается 25 автоматических станций, 9 стационарных постов и 3 передвижных лаборатории. По словам эксперта, в год проводится примерно 3 миллиона наблюдений.

Такое обилие информации приводит к частичным потерям при ее обработке. Однако в Санкт-Петербурге процент потери данных составляет 4−5% (для сравнения в Евросоюзе утрачивается примерно 10% информации, а в среднем по России — 15%). Это говорит об отлаженной системе обработки результатов наблюдений в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Азёмов, начальник сектора государственного экологического мониторинга Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, отметил, что «теперь узнать о загрязнении атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге стало еще легче».

Длительное время существовала проблема по совмещению данных, полученных в результате различных исследований. Этот вопрос был решен при помощи создания совместной с ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» единой системы предоставления официальных данных по результатам наблюдения за атмосферным воздухом.

Эксперты также отмечают, что Санкт-Петербург первым из субъектов РФ добился обеспечения технической и информационной сопоставимости данных мониторинга.

На сегодняшний день данные со всех автоматических станций и стационарных постов находятся в открытом доступе на сайте Экологического портала Санкт-Петербурга. Информация об уровне загрязнения атмосферного воздуха в городе обновляется 4 раза в день, и каждый желающий может с ней ознакомиться.

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Напомним, Петербург не вошел в число городов России с наиболее загрязнённой атмосферой. Однако попал в число городов с очень загрязненной почвой.