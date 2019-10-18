Воронеж, , 15:26 — REGNUM С декабря 2019 года в Воронежской области вводятся новые меры поддержки для семей с детьми. Об этом, как сообщил пресс-центр правительства Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев 18 октября в ходе встречи с педагогами во время визита в Воронеж вице-премьера Татьяны Голиковой.

На рождение второго ребёнка в семье будем выделять 200 тысяч рублей. На третьего — 150 тысяч рублей. Это наши обновлённые региональные меры поддержки, вводятся они с декабря и будут учтены в бюджете области 2020 года», — сказал Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 октября, в Воронежской области с визитом находится вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. В программе визита вице-премьера — участие в открытии нового детского сада на улице Артамонова в Воронеже, посещение центра одаренных детей «Репное», посещение Воронежского госуниверситета.

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