Брянск, , 15:28 — REGNUM Бизнес-делегация из Испании предложила построить в Брянской области производство по переработке мусора с получением биотоплива. О технологии потенциальные инвесторы рассказали 18 октября главе региона Александру Богомазу. Подробный проект представят на VIII Славянском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни в Брянске, сообщили в пресс-службе правительства области.

Представители испанской фирмы Thermowaste Оскар Пибас и Экспозито Себастиа Пуч пояснили, что первый проект уже запущен в Мексике. Новый метод предполагает получение биопродукта, не загрязняющего окружающую среду. Глава региона подтвердил, что область открыта для бизнеса и новых инвесторов.

В Брянской области инвестор имеет право на льготы на землю, имущество, налог на прибыль до семи лет, если вкладывает в производство до 30 млн долларов. Свыше это суммы — льготы будут действовать до девяти лет.