Ижевск, , 15:25 — REGNUM В Удмуртии выявлен факт заключения фиктивного брака между гражданином Вьетнама и жительницей республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по региону.

По данным ведомства, женщина из Удмуртии и вьетнамский мужчина заключили брак в ноябре 2018 года. Но с этого момента вместе «новобрачные» не жили, совместное хозяйство не вели и отношений не поддерживали. Иностранец заключил брак только с целью получить разрешение на проживание на территории РФ.

Суд признал данный брак недействительным со дня его заключения. А вьетнамца обязали выехать из России в течение 15 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в свердловской Ревде суд расторг фиктивный брак между местной жительницей и гражданином Таджикистана. Брак был заключен в октябре 2018 года. В ходе проверки выяснилось, что его целью было облегчение процедур, которые связаны с миграционным контролем. А поводом для проверки стала необходимость проверить законность выдачи гражданину Таджикистана разрешения на временное проживание в России.