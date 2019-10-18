Киев, , 15:29 — REGNUM Ситуация с отсутствием отопления в украинском городе Новый Роздол близка к техногенной катастрофе. Об этом заявила 18 октября в Верховной раде министр развития общин и территорий Украины Алёна Бабак, передает УНИАН.

«Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям, и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня», — заявила глава министерства.

Она также рассказала, что в областном совете рассмотрят вопрос о выделении средств для выплат работникам коммунальных предприятий города за прошлый отопительный сезон, чтобы те согласились выйти на работу.

Стоит отметить, премьер-министр Украины ранее сообщал, что в Новом Роздоле и Смеле будут проблемы с центральным отоплением. По его словам, это случилось из-за того, что тамошние частные компании, которые осуществляли отопление, довели ситуацию до критической.