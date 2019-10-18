Кострома, 18 октября 2019, 15:15 — REGNUM В Костромской области в лесу неизвестный разбросал несколько миллионов советских рублей, передает 18 октября Общественное телевидение России.
Купюры разбросаны в радиусе нескольких километров от законсервированной шахты. В советское время в ней размещалась баллистическая ракета с ядерными боеголовками. В 90-е ракету извлекли, а в пустой бункер захоронили десятки тонн денежных знаков СССР.
В 2016 году пусковую установку в шахте начали демонтировать, но работы не закончили: оставили открытые отверстия, котлован и разбросанные по лесу купюры.
Место захоронения денег сейчас огорожено. Собрать деньги сотрудники лесничества не могут — на это нужно специальное разрешение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее свалку из колбасы и копченого сала обнаружили местные жители у аэродрома недалеко от села Кузьминские Отвержки в Липецкой области.
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