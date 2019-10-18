Кострома, , 15:15 — REGNUM В Костромской области в лесу неизвестный разбросал несколько миллионов советских рублей, передает 18 октября Общественное телевидение России.

Купюры разбросаны в радиусе нескольких километров от законсервированной шахты. В советское время в ней размещалась баллистическая ракета с ядерными боеголовками. В 90-е ракету извлекли, а в пустой бункер захоронили десятки тонн денежных знаков СССР.

В 2016 году пусковую установку в шахте начали демонтировать, но работы не закончили: оставили открытые отверстия, котлован и разбросанные по лесу купюры.

Валентина Ямщикова, инженер-гидрогеолог, сопредседатель Костромского общественного движения «Во имя жизни». «То, что будет какое-то загрязнение подземных вод — а у нас все сельское население, все районы питаются за счет подземных вод — опасность была явная. И я в своей экспертизе это изложила, что не доказана герметичность шахт».

Место захоронения денег сейчас огорожено. Собрать деньги сотрудники лесничества не могут — на это нужно специальное разрешение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свалку из колбасы и копченого сала обнаружили местные жители у аэродрома недалеко от села Кузьминские Отвержки в Липецкой области.

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