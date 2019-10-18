Дамаск, , 15:19 — REGNUM По данным ООН, свыше 2 тыс. 300 сирийских курдов, среди которых преимущественно женщины и дети, ищут убежище в Иракском Курдистане, об этом 18 октября сообщает издание Ekurd.net.

«Четвертый день подряд мы принимаем сотни беженцев с северо-востока Сирии, пересекающих границу с Ираком», — подчеркнул представитель ООН Андрей Махечич в комментарии изданию.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими повстанцами в целях обеспечения безопасности на границе. В ходе кампании свои дома покинули, по данным ООН, порядка 160 тыс. мирных граждан.

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