Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге судом поставлена точка в уголовном деле о зверском убийстве 17-летней девушки, с которой жестоко расправилась родная 19-летняя сестра.

Вызвавшее общественный резонанс преступление произошло в ночь на 24 февраля 2016 года в квартире одного из домов по Пулковской улице. В ходе ссоры убийца нанесла единокровной жертве не менее 180 ударов ножом, после чего пыталась скрыться с места преступления, но была задержана знакомым потерпевшей.

Сразу же стало известно, что подозреваемая ранее лечилась от психического заболевания. Суд заказал судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой обвиняемая была признана невменяемой, и 22 августа 2017 года ей были назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре.

После успешного завершения лечения подсудимой суд вновь вернулся к рассмотрению этого дела и признал женщину виновной в убийстве.

«Обвиняемой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили 18 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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