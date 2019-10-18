Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM Защита главы администрации Новочеркасска (Ростовская область) Игоря Зюзина подала жалобу на арест чиновника и пытается перевести сити-менеджера столицы мирового казачества под домашний арест, сообщает ТАСС.

ИА REGNUM ранее сообщало, что глава администрации Новочеркасска взят под стражу на 16 суток. Чиновник задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 2,6 млн рублей.

Руководить администрацией Новочеркасска вместо Зюзина пока будет исполняющая обязанности первого заместителя главы муниципальной администрации Лариса Конюшинская.

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