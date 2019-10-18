Архангельск, , 14:56 — REGNUM В текущем году Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск) реализует сразу несколько проектов с Германией, сообщили представители вуза на встрече с делегацией генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге.

«Хотелось бы узнать, какие совместные идеи и проекты получили развитие», — сказала генконсул ФРГ Эльтье Адерхольд, открывая встречу.

В вузе рассказали, что в сентябре 2019 года состоялось заседание российско-германской рабочей группы по морским и полярным исследованиям, САФУ участвует в реализации совместной дорожной карты сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций, традиционными остаются связи по линии сотрудничества с немецкими учёными. Значительные результаты, пояснили в вузе, достигнуты по линии партнерства с Университетом прикладных наук Эмден-Леер.

Начальник управления подготовки и аттестации научно-педагогических кадров Елена Костеневич рассказала об итогах ее участия в групповой поездке «Учеба и научные исследования в Германии — возможности для вузовских партнерств и научного сотрудничества с Россией», которая состоялась в мае 2019 года.

Начальник управления международного сотрудничества Любовь Зарубина рассказала о программах академической мобильности, в которых принимают участие студенты САФУ и граждане Германии.

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