Джелалабад, Афганистан, , 15:04 — REGNUM 17 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что сотни временно перемещённых семей, на данный момент проживающих на территории этого региона, получили помощь непродовольственного характера.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», 400 перемещённых семей получили такие необходимые вещи, как одежду, одеяла, палатки и прочие необходимые им предметы.

По словам официального представителя губернатора провинции Нангархар, эта помощь позволит повысить уровень жизни временно перемещенных семей, проживающих на территории провинции Нангархар, добавив, что правительство региона и далее будет оказывать им все необходимое содействие.

Эти семьи были перемещены в силу продолжающегося конфликта в стране, и недавних наводнений, затронувших различные районы провинции Нангархар. Семьи были размещены в столице провинции городе Джелалабаде вплоть до улучшения ситуации.