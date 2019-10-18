Копенгаген, , 15:01 — REGNUM Согласно опубликованному 18 октября организацией Coop («Кооп») анализу, уровень потребления натурального мяса в Дании в период с 2015 по 2018 год снизился на 5%. Однако эксперт компании Fremforsk («Фрамфорск») Марианна Левинсен считает, что датчане вряд ли станут «нацией вегетарианцев».

«Скорее всего, мы остановимся на том, что будем потреблять меньше мяса и больше овощей лишь по каким-то праздникам или выходным», — добавила эксперт. По словам Марианны Левенсен, изначально к меньшему потреблению мяса стремились в основном женщины из среднего класса, которые в основном жили в крупных городах. В настоящее же время эта тенденция наблюдается по всей стране.

«Меньше всех мясо потребляют представители наиболее старшего и наиболее младшего поколений. Молодые считают, что такой рацион питания более полезен для здоровья», — заявила эксперт. Крупные сети супермаркетов отмечают, что вместе с тем возросла популярность «вегетарианских мясных» продуктов. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Лектор Копенгагенской профессиональной высшей школы Хелле Брённум Карлсен, заявила, что желание датчан заменить натуральные мясные продукты на вегетарианские аналоги может привести к тому, что большинство вновь вернется к традиционным мясным блюдам.