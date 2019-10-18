Копенгаген, , 14:58 — REGNUM 90 человек в Копенгагене получили денежную компенсацию суммой в 270 тысяч долларов в связи с разбирательством по «Тибетскому делу». Специально образованная комиссия постановила, что полицейские нарушили права граждан на самовыражение и на свободу демонстраций.

В настоящее время полиция Копенгагена еще не закончила работу с выплатой компенсаций, поскольку более 100 граждан прислали свои заявления в связи с делом. По решению комиссии, каждому пострадавшему должно быть выплачено 2 981 доллар. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В 2012 году, согласно заключению комиссии, полицейские Копенгагена нарушили свои полномочия, прогнав демонстрантов с тибетскими флагами с площади Хойбро Пладс, мимо которой пролегал маршрут следования кортежа председателя КНР Ху Цзиньтао, прибывшего в это время в Данию с государственным визитом.