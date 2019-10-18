Копенгаген, , 14:46 — REGNUM Инвестиции различных частных фондов в образование, культуру, социальные услуги и строительство в Дании предоставляют бизнесу все больше возможностей влиять на жизнь страны. Дело в том, что за последние пять лет частные структуры увеличили свои финансовые вложения в разные сферы общества на 80%.

Эта тенденция сопровождается одновременным уменьшением финансовых отчислений со стороны самого государства. Профессор Бизнес-школы Копенгагена Кристоф Эллерсгор в связи с этим заявил: «Это может стать проблемой для нашей демократии, поскольку политические круги, по сути, признали, что не избранная народом бизнес-элита получает все большее влияние внутри страны».

Зачастую государство к тому же снижает свою активность в тех областях общественной жизни, в которых доминируют частные структуры. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Профессор Анкер Бринк Лунд согласился с мнением коллеги и добавил, что влияние бизнеса особенно заметно в области научных исследований и культуры. «Частные фонды вкладываются в те сферы, из которых они затем могут получить прибыль», — заявил профессор.