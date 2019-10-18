Джакарта, , 14:40 — REGNUM Посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади заявил, что продолжит изучать возможность увеличения числа прямых рейсов из Индонезии, особенно Джакарты, в города Вьетнама, сообщает Sindonews.

«Связанность — это не только вопрос туризма, но и бизнеса. Поэтому, если мы увеличим количество прямых рейсов, это повлияет на развитие туризма и бизнеса», — заявил посол во время встречи с журналистами в Джакарте 18 октября.

«Я активно изучаю возможности с авиакомпаниями Garuda, Sriwijaya, Citilink, Lion Air, Batik Air, а также исследую вьетнамские авиалинии», — отметил посол.

Относительно того, какой город может стать пунктом назначения прямых рейсов из Джакарты, Ибну Хади заявил, что, скорее всего, Хошимин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно федеральной таможенной службе Вьетнама, 90% совокупного объема импорта вьетнамских автомобилей приходится на Таиланд и Индонезию.

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