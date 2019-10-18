Кострома, , 14:37 — REGNUM Жители поселка «Первый» под Костромой намерены организовать митинг в связи с отсутствуем нормального теплоснабжения, — сообщает Kostroma.News.

Акция протеста запланирована на 25 октября. Тепло и горячую воду жители должны получать от частной котельной, работающей на торфе. Однако ее мощности на весь микрорайон не хватает. Газифицировать поселок тоже не спешат.

«В газификации нам отказали, сославшись на обеспечение нас теплом за счет центрального отопления от частной котельной. Однако уже сейчас температура в домах всего 15 градусов. Боимся предположить, что же будет при — 20 С», — рассказывают жильцы.

Жители «Первого» уже не раз выходили с пикетами под стены мэрии, обращались с запросами в областную администрацию. Ответ властей — «газификация поселка не предусмотрена». 25 октября костромичи вновь выйдут на митинг.

Условия жизни они называют «невыносимыми», а себя — «обманутыми жителями». Кроме отсутствия тепла жители поселка жалуются на плохие дороги, отсутствие общественного транспорта и уличного освещения.

Интересно, что на официальном сайте поселка о проблемах с отоплением ничего не говорится. Наличие собственной котельной наоборот подается как достоинство:»Поставка тепловой энергии от частной котельной для отопления и горячего водоснабжения круглый год позволит снизить стоимость тепла и горячей воды для жителей поселка в 2 раза, по сравнению со среднерыночными показателями».