Улан-Удэ, , 14:35 — REGNUM Проблема пластикового мусора особенно актуальна для Центральной экологической зоны Байкала, которая занимает часть территории Бурятии. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM эколог и общественный деятель Евгений Кислов, комментируя инициативу Роспотребнадзора о сокращении производства пластиковых пакетов.

Мусор на дне Байкала Instagram.com/egor_lesnoy

Эколог положительно оценил идею чиновников, отметив, что пластиковые пакеты наносят большой вред экологии. Ранее активисты Greenpeace, обследовав почти четыре тысячи фрагментов мусора, собранного на берегу озера, выяснили, что 86,6% из них оказались пластиком.

«Я давно не пользуюсь пакетами. Постоянно ношу рюкзачок, на крайний случай в нём лежит холщовая сумка», — подчеркнул Евгений Кислов.

Он также добавил, что пластиковые пакеты с успехом могут заменить бумажные из макулатуры. Но при этом необходимо вести разъяснительную работу, особенно для владельцев торговых сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о постепенном запрете пластиковых пакетов готовится Роспотребнадзором. Сначала их продажа будет поэтапно сокращаться, а затем запрещена совсем.

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