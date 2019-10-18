Грозный, , 14:31 — REGNUM В Чечне проходят рейды по выявлению распространителей вейпов. Специальная комиссия, в составе которой представители Совета безопасности региона, надзорных и правоохранительных ведомств, посещают коммерческие объекты, в которых могут продавать электронные сигареты, пишет ИА «Грозный-информ».

В ходе рейдов проверяют наличие лицензии и других документов, в том числе трудовых договоров с сотрудниками, а также проводят разъяснительную работу с ними, расказывая о вреде, который наносят здоровью клиентов вейпы. Комиссия составляла прототоколы в отношении нарушителей и информировала об административной и уголовной ответственности, которую придется им нести.

Кроме того, были проведены рейды по косметологическим кабинетам, салонам красоты и магазинам спортивного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в октябре 2019 года был введен запрет на ввоз вейпов и реализацию их несовершеннолетним. Кроме того, по поручению главы республики проводятся проверки, выявляющие качество предоставляемых услуг и продаваемых товаров в салонах красоты и магазинах спортивного питания.

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