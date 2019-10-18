Нижневартовск, Югра, 18 октября 2019, 14:29 — REGNUM В югорском городе Нижневартовске назревает скандал со строительством бизнес-центра на набережной реки Обь. Жители города создали петицию против данного инвестиционного проекта, которую уже подписали около шести тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Бизнес-центр планируют построить на любимом месте вартовчан — на набережной.
В горадминистрации Нижневартовска успокаивают горожан, сообщая, что гостинично-деловой центр «Рябина» не перекроет вид на реку Обь и не помешает жителям окрестных домов.
Стоимость инвестиционного проекта составляет 2 млрд рублей, отмечают в мэрии столицы Самотлора. Помимо четырёхзвездочной гостиницы, в комплексе разместится панорамный ресторан, офисы, кафе и магазины.