Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Предполагаемый виновник ночной аварии в Кировском районе Санкт-Петербурга в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия погибла пожилая женщина, позже в больнице скончался пожилой мужчина, находившиеся в другой машине. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, около пяти часов утра 18 октября на стыке улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта автомобиль Ford Focus выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина», который после удара врезался в опору освещения.

60-летняя женщина-пассажир «Лады» скончалась на месте, 67-летний водитель этой машины был госпитализирован в критическом состоянии и умер в больнице. Также тяжело травмирована молодая женщина, пассажир «Форда».

"Предполагаемый виновник аварии, 25-летний водитель автомашины «Форд», по результатам экспертизы оказался в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в Главке МВД России.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Решается вопрос о привлечении водителя автомобиля Ford Focus в качестве подозреваемого. В соответствии с недавно принятыми поправками в Уголовный кодекс РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы, как за умышленное убийство.

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