Красногорск, , 14:34 — REGNUM Самыми востребованными среди абитуриентов подмосковных вузов в 2019 году стали педагогические специальности. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в пресс-службе министра образования Московской области Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, в регионе вырос конкурс приема на учителей русской языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания. Также увеличился поток желающих стать IT-специалистами и инженерами.

«В учреждениях обучается почти 40 тысяч человек. Из 120 направлений подготовки вузов больше половины — педагогические», — заявила Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области заработали пять центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.

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