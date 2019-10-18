Красногорск, 18 октября 2019, 14:34 — REGNUM Самыми востребованными среди абитуриентов подмосковных вузов в 2019 году стали педагогические специальности. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в пресс-службе министра образования Московской области Ольги Забраловой.
По словам Забраловой, в регионе вырос конкурс приема на учителей русской языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания. Также увеличился поток желающих стать IT-специалистами и инженерами.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области заработали пять центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.
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