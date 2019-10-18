Познань, Польша, , 14:25 — REGNUM Скандал в польском городе Познань вызвало электронное сообщение, полученное всеми родителями учеников одной из начальных школ города. 24 октября было объявлено в школе «Днём юбки», и всем детям, независимо от пола, было предложено приходить в этот день в школу в юбке.

«24 октября в нашей школе будет «День юбки». В этот день мы приходим в школу в юбках (МАЛЬЧИКИ ТОЖЕ) поверх формы. Учеников в юбках не будут спрашивать. Удачи и красивых юбок. С уважением», и ниже была подпись учительницы, передаёт содержание сообщения «Польское радио» со ссылкой на портал polskieforumrodzicow.pl.

Как пояснила опекун ученического самоуправления Моника Каспрович, идея «Дня юбки» принадлежит детям.

«Действие с юбками принесёт в школу цвет, задор и веселье. Мы — открытая школа. Если ученики приходят к нам с предложением, которое никого не оскорбляет, мы не видим причин, чтобы с ним не согласиться», — заявила она.

По словам представителя отдела образования Познани Каролины Адамской, одна из учительниц сама предложила разослать сообщение родителям детей через электронный журнал. В этом не было никакого подтекста, но всё было понято неправильно.

«В школе проводится много разного рода «дней», и в том, что дети вышли с такой идеей, нет никакой угрозы», — сказала чиновница.

Правда, о проведении «Дня юбки» забыли поставить в известность директора школы. После того, как он узнал об этом, он немедленно отменил акцию.